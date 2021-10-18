Москва, 18 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В России подключать земельные участки к газу для личных нужд теперь будут по-новому. В силу вступило соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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Согласно документу, теперь в рамках программы социальной догазификации во всех населённых пунктах страны, где имеется газораспределительная инфраструктура, газ к участкам граждан будут подводить бесплатно — за счёт государства.

При осуществлении подключения к сетям будет учитываться удалённость некоторых домовладений. В отдельных случаях вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.

Заявку на догазификацию можно будет подать на портале госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К заявке необходимо приложить план расположения домовладения, топографическую карту и свидетельство о праве собственности.

Также можно заказать и дополнительную услугу — подведение трубы непосредственно к дому и подключение газа, однако эта услуга уже будет платной.

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Как сообщало ИА REGNUM, о бесплатной газификации земельных участков президент РФ Владимир Путин сообщил в апреле 2021 года в ходе послания Федеральному собранию. Соответствующий закон был принят Госдумой 1 июня 2021 года и одобрен Совфедом 2 июня. 11 июня закон подписал глава государства. В соответствии с документом, подведение газа от газовой трубы, которая проложена в населённый пункт, до границы домовладения конкретного человека, будет осуществляться за счёт государственных средств.

Добавим, что правом на бесплатную газификацию смогут воспользоваться только потребители, которые планируют использовать газ для личных нужд. На тех, кто собирается использовать газ в коммерческих целях, льготы не распространяются.

Как заверил глава компании «Газпром» Алексей Миллер, технически возможная газификация России будет завершена к 2030 году.