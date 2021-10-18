Кемерово, 18 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на сегодня, 18 октября, за прошедшие сутки выявлено 216 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 210 случаев.

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«Новокузнецк — 33, Кемерово — 30, Междуреченск — 22, Прокопьевск — 19, Белово — 16, Осинники — 12, Юрга — 12, Анжеро-Судженск — десять, Калтан — девять, Новокузнецкий МР — восемь, Мыски — шесть, Березовский — пять, Ленинск-Кузнецкий — пять, Топкинский МО — пять, Киселевск — четыре, Гурьевский МО — четыре, Ижморский МО — три, Юргинский МО — три, Краснобродский — два, Полысаево — два, Яшкинский МО — два, Беловский МО — один, Прокопьевский МО — один, Таштагольский МР — один, Яйский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 183 пациента выздоровели, пятеро скончались.