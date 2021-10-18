Барнаул, 18 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Алтайском крае протяжении пяти недель зафиксировано небольшое снижение цен на морковь, яблоки и капусту. Чего на скажешь о картофеле, помидорах и яйцах. Подробности сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные краевого министерства экономического развития.

Pixabay.com Помидоры

По словам чиновников, с начала октября 2021 года снизились розничные цены на рыбу мороженую на 4,7%, морковь — на 3,1%, капусту — на 2,8%, яблоки — на 2,3%, лук репчатый — на 1,7%. За неделю наибольшее снижение средних цен отмечено на рыбу мороженую — на 4,9%, или на 8,59 рубля за килограмм, морковь — на 2,8%, или на 0,94 рубля за килограмм.

Вместе с тем в крае произошло заметное увеличение средних цен зафиксировано на картофель — на 17,6%, помидоры свежие — на 14%, яйца куриные — на 6,1%.

«Однако цены на эти продукты остаются минимальными по Сибири», — уверяют в профильном министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти со ссылкой на данные Алтайкрайстата известили о том, что на 20 сентября в регионе зарегистрированы минимальные по Сибири цены на такие продукты, как яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, мука пшеничная, крупа гречневая — ядрица, картофель и капуста.

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