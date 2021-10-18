Москва, 18 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Власти России «не побаиваются» осужденного блогера Алексея Навального, однако не хотят, чтобы он получал дополнительную «популярность» или рейтинг. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» французского телеканала France 5.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Будем надеяться, что он не умрет (в колонии). Слава богу, что он жив», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о положении блогера и о том, «не умрет ли он в тюрьме».

Также он отметил, что по прибытии в исправительное учреждение блогер «начал голодать», но со временем вновь «начал есть».

Вместе с тем Песков напомнил, что в России пока так и «не получили ответа» на вопрос, что произошло с осужденным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл заявил, что Навальный не будет содержаться в эксклюзивных условиях в колонии лишь потому, что он прикрывается политической деятельностью.

По словам Путина, причина осуждения российского гражданина Алексея Навального не в том, что он занимался политикой, а в его серьёзных неладах с законом.

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