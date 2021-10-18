Джакарта, 18 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В результате столкновения трех транспортных средств в Индонезии погиб один человек и 28 получили ранения, сообщает CNN Indonesia.

Авария

Инцидент произошел на платной дороге Тангеранг-Мерак в провинции Бантен.

Во время аварии грузовик с химикатами перевернулся. После инцидента из грузовика пошел густой белый дым. На место происшествия отправили группу по химическим, биологическим и радиоактивным веществам из подразделения мобильной бригады полиции Бантена.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения на острове Бали (Индонезия) погибли по меньшей мере три человека.