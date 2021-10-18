Пермь, 18 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В результате стрельбы в одной из пермских школ всё же есть один пострадавший. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По данным ресурса, осколок стекла от двери попал в ногу школьнику, поднимавшемуся по лестнице. Травма оказалась несерьёзной.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба произошла утром 18 октября. 12-летний ученик произвёл два выстрел из отцовского карабина. Одна пуля угодила в дверь, а вторая — в потолок.