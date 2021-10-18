Ульяновск, 18 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области отремонтировали десятикилометровый участок на дороге Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Vv-fad.ru Отремонтированный участок трассы на границе Ульяновской области и Татарии

В ведомстве отмечают, что речь идёт об участке на границе Ульяновской области и Татарии (км 136 — км 147). Во время ремонта увеличили ширину полос на поворотах, выровняли покрытие, уложили новый слой из асфальтобетонной смеси, обновили пересечение и примыкание к участку дороги, а также выполнили другие виды работ.

Для жителей трёх близлежащих населённых пунктов отремонтировали четыре остановки.

В управлении отмечают, что ремонт шёл в рамках пилотного контракта жизненного цикла, который включает в себя весь комплекс работ по ремонту и обслуживанию участка дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. На 2023 год запланирован ремонт ещё 5 км.

В 2021 году в Ульяновской области на федеральных трассах будет отремонтировано 55 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области отремонтировали более 20 км подъездной дороги к Самаре, которая перешла в федеральную собственность в 2019 году. Дорожные работы шли в Чердаклинском и Мелекесском районах.