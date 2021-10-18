Улан-Удэ, 18 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки подтвердили четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Трое из скончавшихся были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1826.

В настоящее время в стационарах республики лечатся 816 пациентов с коронавирусом, у 654 из которых состояние осложнилось внебольничной пневмонией. 84 тяжёлых больных находятся в реанимации.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 938 коек: занято — 816, свободно — 122 койки. Занятость коечного фонда составляет 86,9%», — добавили в оперштабе.