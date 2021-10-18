Москва, 18 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Японском море завершились совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики «Морское взаимодействие — 2021». Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

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«В ходе практических этапов учения в морских полигонах боевой подготовки корабли двух стран отработали задачи по противоминной обороне кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по макетам плавающих мин. В эпизоде по уничтожению корабля условного противника российские и китайские моряки провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту-мишени», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе учений по противовоздушной обороне отряда корабли РФ и КНР противодействовали многофункциональным истребителям Су-30СМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и вертолётам морской авиации Тихоокеанского флота, а также провели отработку совместного тактического маневрирования и организации связи.

Кроме того, отмечается, что во время тренировки на завершающем этапе учений российский и китайские корабли при поддержке самолетов противолодочной авиации обнаружили и блокировали подлодку условного противника, а летчики палубных вертолётов имитировали посадку на корабли союзников, отрабатывая зависание над вертолётными площадками. При этом в общей сложности корабли России и Китая в ходе маневров отработали свыше 20 различных боевых упражнений.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября стало известно, что корабли России и Китая на учениях «уничтожили» мины в Японском море.