Сеул, 18 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Экспорт автомобилей из Южной Кореи в сентябре сократился на 20,7% в годовом сравнении. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок в прошлом месяце 151,7 тыс. автомобилей на общую сумму 3,6 миллиарда долларов. В стоимостном выражении экспорт сократился на 6,1%.

Главной причиной снижения экспорта был назван дефицит электронных компонентов в мире. Он привел к снижению объёмов выпускаемой продукции в Южной Корее в сентябре 2021 года на 33,1%. При этом продажи на местном рынке снизились на 29,7% по итогам прошлого месяца.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen планирует уменьшить объёмы производства автомобилей в России из-за проблем с поставками электронных компонентов.

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