Кызыл, 18 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг назначил своих заместителей по взаимодействию с правоохранительными органами, по внутренней и социальной политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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За взаимодействие с правоохранительными структурами будет отвечать полковник в отставке Тимур Куулар. Он проходил службу в органах внутренних дел с 1996 года. С февраля 2019 года включен в кадровый резерв МВД России на должности заместителей и начальников территориальных органов МВД России — начальников полиции.

Зампредом по внутренней политике назначен подполковник в отставке Аян Сотпа, который в 1994-2020 годы также работал в органах внутренних дел по региону. С мая 2021 года занимал должность управделами республиканского правительства.

Наконец, деятельность министерств здравоохранения, образования, труда и социальной политики, агентств по науке и по делам молодежи будет курировать новый зампред по социальной политике Елена Хардикова. Она 26 лет преподавала в школе русский язык и литературу, работала госинспектором по русскому языку в минобрнауки региона.