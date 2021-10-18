Пермь, 18 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Устроивший 18 октября стрельбу в пермской школе 12-летний подросток не был на учёте в правоохранительных органах. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

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Также известно, что учился он хорошо. Кроме того, его семья считается благополучной.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок взял ружьё отца и в школе выстрелил в потолок и дверь. Среди людей пострадавших нет.