Хабаровск, 18 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край 18 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт полпредства.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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Рабочая поездка Трутнева в Хабаровский край продлится до 20 октября.

18 октября Юрий Трутнев планирует осмотреть производственные мощности порта Советская Гавань и крупнейшего по грузообороту в регионе порта Ванино, проведёт совещание по вопросу развития портовой инфраструктуры в регионе.

19 октября вице-премьер посетит строительство горно-металлургического комплекса на базе Малмыжского месторождения в Нанайском районе. В этот же день пройдёт ряд совещаний, в том числе по формированию строительного кластера.

20 октября запланировано совещание о состоянии особо охраняемых природных территорий на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории западной Камчатки нужно произвести доразведку газовых месторождений. Об этом 6 октября заявил вице-премьер Юрий Трутнев на «правительственном часе» в Совфеде.