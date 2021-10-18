Уфа, 18 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Более шести млрд рублей выделено на ремонт дорог в Башкирии в текущем году. Об этом 17 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на совей странице в социальной сети.

Yarregion.ru Ремонт дороги

Хабиров напомнил, что в республике порядка 49 тысяч км автодорог, в том числе около 800 км автодорог — федерального значения.

Глава региона отметил, что в текущем году в Башкирии в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» работы велись на 237 основных объектах протяженностью свыше 300 км.

«На это было выделено более 6 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей — из федерального бюджета. А всего до конца года планируем отремонтировать 1260 км дорог в Башкирии», — сообщил он, отметив, что в 2022 году власти региона намерены завершить реконструкцию дороги «Бирск-Тастуба-Сатка» в Дуванском и Караидельском районах.

Хабиров отметил, что в республике продолжаются работы на крупнейшем в Приволжском федерально округе инфраструктурном проекте «Восточном выезде» из Уфы. В ближайшее время рабочие приступят к возведению скоростной дороги М-12. Также идут работы по строительству эстакаду через ж/д переезд в направлении Нагаево. Идет ремонт старых и планируется строительство новых мостов через реку Белую.