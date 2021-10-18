Пекин, 18 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в сентябре Китай зафиксировал увеличение числа пассажирских поездок в своих городских транзитных сетях, сообщает агентство Синьхуа.

颐园新居 Железная дорога. Китай

По данным Министерства транспорта КНР, городские транзитные линии страны, проходящие через 48 городов, в прошлом месяце перевезли в общей сложности 2 млрд пассажиров, что на 22% больше, чем годом ранее за тот же период. Сентябрьские показатели также выросли на 13,6% в месячном исчислении.

По данным министерства, к концу сентября в Китае было введено в эксплуатацию 249 городских железнодорожных транзитных линий, общая протяженность которых достигла 8069 км.