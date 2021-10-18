Тяньцзинь, Китай, 18 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Интеллектуальный контейнерный терминал с нулевыми выбросами углерода начал работу в порту города центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая 17 октября, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) David290 Тяньцзинь

Терминал был построен за 21 месяц. Это первый в мире «умный» и «безуглеродный» терминал — пример интеллектуальной модернизации и низкоуглеродистого развития портов во всем мире, сказал председатель правления компании Tianjin Port (Group) Co., Ltd. Чу Бинь.

Терминал обладает «интеллектуальным мозгом». Основываясь на технологии искусственного интеллекта, мозг может автоматически составлять наилучшие планы загрузки и разгрузки и управлять каждым оборудованием, что обеспечивает на 20% более высокую эффективность по сравнению с традиционными терминалами.

В терминале также используются интеллектуальные горизонтальные транспортные роботы, оснащенные различными датчиками, такими как лазерные радары, камеры и радары миллиметрового диапазона. На терминале была установлена базовая станция с навигационной спутниковой системой BeiDou, которая может обеспечить динамическое высокоточное позиционирование с помощью технологии 5G.

Отказавшись от ископаемой энергии, терминал полагается только на энергию ветра и фотоэлектричество. Его энергопотребление может быть снижено более чем на 17% по сравнению с традиционными автоматизированными терминалами.

Интеллектуальный терминал с нулевым выбросом углерода имеет проектную годовую пропускную способность 2,5 млн эквивалентов двадцатифутовых контейнеров (TEU).