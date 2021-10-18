Биробиджан, 18 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Кладбище в Биробиджане не содержат должным образом. Его территория заросла травой и кустами, возле могил — свалки, а плиты на некоторых захоронениях разломаны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Одна из заброшенных могил на кладбище в Барнауле

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Администрацию города обязали навести порядок на кладбище. Соответствующее решение по требованию прокуратуры вынес суд. Прокуратура уже неоднократно обращала внимание на состояние кладбища, но мэрия не предпринимала меры. В прокуратуру обратилась главный редактор газеты «Биробиджанер штерн» Елена Сарашевская и корреспондент информационного еженедельника «ДиВох», член Союза писателей России Александр Драбкин.

Мэрия Благовещенска по решению суда обязана провести работы по благоустройству муниципального кладбища, в том числе оборудовать подъездные пути к местам захоронения, и установить контейнерные площадки. Всё это необходимо выполнить до 1 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Благовещенске затопило Молоканское кладбище. Вода поступила из-за нарушений водоотведения на смежной с кладбищем территории.