Улан-Удэ, 18 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Мухоршибирском районе Бурятии поздно вечером 16 октября произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

Управление ГИБДД по Бурятии ДТП в Бурятии

По данным ведомства, 31-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota LiteAce Noah, не имеющий водительских прав, выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Outlander под управлением водителя 1967 года рождения.

«В результате ДТП пассажир Тойоты получила травмы различной степени тяжести, 39-летняя женщина была госпитализирована в медицинское учреждение», — отметили в управлении.