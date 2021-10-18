Пекин, , 07:58 — REGNUM Восьмая Китайская международная выставка авторских прав открылась 16 октября и завершится 18 октября в Ханчжоу, столице восточно-китайской провинции Чжэцзян, сообщает агентство Синьхуа.

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Спонсируемая Национальным управлением по авторскому праву Китая (NCAC) и организованная провинциальным управлением по авторскому праву провинции Чжэцзян и правительством города Ханчжоу, выставка демонстрирует последние достижения страны и будет способствовать обмену в индустрии авторского права. С выставочной площадью почти 30 000 квадратных метров в мероприятии приняли участие более 300 компаний и организаций со всего мира.

На церемонии открытия Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и NCAC вручили награды WIPO-NCAC в области авторского права, включая награды за творчество и награды за использование авторских прав, защиту авторских прав и управление авторским правом.

В рамках выставки будет проведена выставка, посвященная 30-летию введения в действие Закона об авторском праве в Китае, а также семинары по таким темам, как защита авторских прав в области киноиндустрии, частного экономического развития и платформ короткого видео.

Выставка, проводимая NCAC с 2008 года, служит важной платформой для демонстрации развития Китая в области защиты авторских прав, содействия обмену в международной индустрии авторского права и содействия торговле в индустрии авторского права Китая.