Посёлок городского типа Ерофей Павлович, Амурская область, 18 октября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Виновных в возгорании памятника воинам Великой Отечественной войны в поселке городского типа Ерофей Павлович в Амурской области устанавливают сотрудники полиции. Об этом 18 октября сообщили журналистам в УМВД по региону.

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«Поступило сообщение о возгорании памятника воинам-ерофеемцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенном в поселке Ерофей Павлович. (…) В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, возможно, причастные к произошедшему», — говорится в сообщении.

Также указывается, что около памятника сгорели венки и в настоящее время монумент покрыт копотью.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября стало известно, что в городе Балашове Саратовской области неизвестные лица устроили акт вандализма на кладбище, где захоронены солдаты.