Владивосток, 18 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Во Владивостоке учеников нескольких школ отправили на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе городской мэрии.

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"На карантине по COVID-19 находятся шесть групп в шести детских садах. На дистанционное обучение переведены 16 классов в девяти школах», — пояснили специалисты.

За минувшие сутки во Владивостоке выявлено 118 новых носителей коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 18 октября в Приморье с начала пандемии зарегистрирован 72 871 носитель коронавируса, выздоровели 64 958 (+108 за сутки) пациентов. Не справились с осложнениями COVID-19 1212 приморцев.