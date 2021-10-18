Пекин, 18 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Дефицит электроэнергии в Китае носит временный характер, и его влияние на экономику находится под контролем, заявил китайский чиновник 18 октября, передает агентство Синьхуа.

Администрация Липецкой области Энергетика

Рост международных цен на энергоносители, а также ограниченные внутренние поставки угля и электроэнергии частично привели к отключению электроэнергии в некоторых регионах, что повлияло на нормальные производственные заказы, сказал представитель Национального бюро статистики КНР Фу Линхуэй.

В стране принят ряд мер по обеспечению электроснабжения и поддержанию стабильных цен на электроэнергию. По мере того, как эти меры постепенно вступят в силу, дефицит электроэнергии будет ослаблен, и его влияние на экономическую деятельность будет смягчено, сказал Фу.

Данные бюро показали, что производство электроэнергии в стране ускорилось в сентябре, увеличившись на 4,9% в годовом исчислении в прошлом месяце по сравнению с годом ранее, на 4,7 процентных пункта быстрее, чем темпы роста в августе.

Свежие данные также показали, что китайская экономика сохранила стабильный рост в течение первых трех кварталов, при этом валовой внутренний продукт увеличился на 9,8% в годовом исчислении в течение этого периода.