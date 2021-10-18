Пекин, 18 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Рекордно низкие для октября температуры были зафиксированы в Пекине, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США Холод

Холодовая волна привела к тому, что температура в Пекине утром 17 октября опустилась ниже нуля градусов по Цельсию, установив рекордно низкий уровень для середины октября, сообщило муниципальное метеорологическое управление.

Температура минус 0,2 градуса в 6:44 утра была зафиксирована 18 октября, став самой низкой за десятидневный период с 11 по 20 октября, зафиксированной городской обсерваторией с 1969 года.

Метеорологический департамент сообщил, что в ближайшие три дня в Пекине будет преимущественно солнечная погода.