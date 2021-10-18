18 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Ликвидация Украины — как радикальный способ установления мира в Донбассе. А есть ли что ликвидировать?

Светлана Шаповалова, , 08:44 — REGNUM Высказывание члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько о ликвидации Украины как радикальном способе установления мира в Донбассе вызвало широкий общественный резонанс и много одобрительных откликов в Сети. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Заявление Безпалько о том, что мир на Донбасс придёт только после ликвидации Украины, не отражает проводимую политику Российской Федерации. Но сами политики Украины могут к этому прийти, начав полномасштабный конфликт внутри своей страны, при начале агрессии по отношению к русскоязычному населению Украины у Российской Федерации будет возможность воплотить слова Безпалько в жизнь, но не ликвидировав Украину, а просто удалив нарыв, посаженный там для внешнего управления.

Российской Федерации нужна и выгодна независимая Украина, которой она и была до 2014 года», — считает А. Кузьмин.

«Америкосы не дадут исчезнуть Украине какой она есть. Такая им нужна для постоянной травли России», — заметил P.

«Неужели никто не видит, что на Украине возрождается фашизм, это проблема всего мира, и решать её надо кардинально и жёстко», — предлагает Андрей Гуров.

Украинский силовик Mil.gov.ua

«Безпалько совершенно прав. Иного способа прекратить войну Украины против своего народа не существует. Украинцы выбросят нацистов и бандеровцев в Парагвай, а бывшая УССР воссоединится с Россией. Как ГДР воссоединилась с ФРГ», — отметил Андрей Княжев.

«Как можно ликвидировать то, чего не существует? Есть гимн, флаг и президент, а вот государства нет!» — иронизирует Theodor Probst.

«Давно жду! Такой страны не было и не будет! Бандеровцев отдать Польше… они с ними разберутся», — поддерживает Юрий Александров.

«Украина, действительно, не государство», — соглашается Ворчун.

«Вероятно, так все и произойдет. Украина доказала за три десятилетия свою несостоятельность», — считает Ли Рубинов.

«Российской Федерации нужен не СССР, а независимые, принимающие решения в интересах своей страны и граждан политики, в том числе и на Украине. Пока что же Украина находится под внешнем управлением, осуществляемым через ставленников, действующих в интересах другого государства.

Переворот на Украине явно осуществлялся не для дальнейшего развития этой страны, а для того, чтобы посеять ненависть в веками живших бок о бок народах, для конфликта, для сдерживания Российской Федерации.

Разве то, что происходит на Украине, соответсвует тому, что любят говорить в западных странах? Демократии? Свободе слова? Правам граждан и человека? Нет. Союз в той форме, в которой он был, уже не восстановить», — добавил А. Кузьмин.

«Ещё один майдан, и они самоликвидируются», — считает Степан Варфоломеев.

Майдан Mstyslav Chernov Unframe

«Украинцы не справились с незалежностью. Превратились в укрорейх, развязали войну, переругались со всеми соседями. Пора заканчивать с этим цирком», — отмечает endy.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что лучшим способом установить мир в Донбассе была бы ликвидация самой Украины как государства, Богдан Безпалько рассказал в беседе с порталом «Украина.ру».

По его словам, в современных условиях нет смысла ожидать от Киева исполнения Минских соглашений, так как украинские власти «не обладают субъектностью», ими управляет Запад.

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