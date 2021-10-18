Ульяновск, 18 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области началось строительство завода по производству алюминиевой упаковки для напитков американской компании Ball Corporation. В торжественной церемонии закладки камня приняли участие глава Ульяновской области Алексей Русских и генеральный директор ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск» Руди Линардс, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru В Ульяновской области будут производить алюминиевую упаковку для напитков

Новый завод расположится в индустриальном парке «Заволжье» в Ульяновске. По словам Алексея Русских, в проект, который получил статус особо значимого, будет вложено 13 млрд инвестиций. Ввод первой производственной линии планируется в середине 2023 года.

«Для нас важно, что на новом предприятии будет трудоустроено порядка 200 ульяновцев. Также в приоритете экологичность размещаемых в регионе производств», — подчеркнул губернатор Ульяновской области, напомним, что алюминиевая банка подлежит дальнейшей переработке, оценив это как «большой плюс».

Власти отмечают, что ежегодно завод планирует производить более 1 млрд банок, задействовав при производстве «самые современные технологии».

Ulgov.ru Закладка камня

В свою очередь, Руди Линардс поблагодарил ульяновские власти за «высокий уровень доверия». Он также отметил, что благодаря «уникальным свойствам, бесконечно перерабатываемый алюминий зарекомендовал себя как наилучший выбор для производителей напитков, заботящихся об окружающей среде».

Региональные власти отмечают, что в Ульяновской области действует комплекс мер поддержки для инвесторов, что позволяет «успешно конкурировать» с другими регионами. В частности, проекты могут получить статус РИП, для инвесторов доступны налоговый вычет, договор СПИК 2.0 и соглашение о защите и поощрении инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области взялись за повышение доходов граждан, привлекая к этой работы предприятия, организации и профсоюзы. Губернатор Алексей Русских предупредил работодателей, что увеличение зарплат должно происходить не за счёт сокращения численности персонала. В настоящее время в области разработано трёхстороннее соглашение о повышении заработной платы ряда отраслей.