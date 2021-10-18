Горно-Алтайск, 18 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Республике Алай за минувшие сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске и Майминском районе — 12 и 11 новых носителей соответственно. Диагноз также подтвердился у жителей Онгудайского, Чемальского и Шебалинского районов. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 22 278.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 7, за весь период — 20 768. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 199, за весь период — 294 765», — добавили в оперштабе.