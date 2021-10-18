Владивосток, 18 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Приморье за последние сутки выявлено 232 (229 днём ранее) случая заражения коронавирусом. За два выходных дня, 16−17 октября, скончались десять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На 18 октября в крае с начала пандемии зарегистрировано 72 871 носитель коронавируса, выздоровели 64 958 (+108 за сутки) пациентов. Не справились с осложнениями COVID-19 1212 приморцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 18 октября на Колыме выдано с начала пандемии 11 504 положительных теста на COVID-19, выздоровели 10 822 человека, скончался 271 пациент. Завершил вакцинацию 48 121 житель Магаданской области.