Абакан, 18 октября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 96 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в республиканском правительстве.

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С начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 23 799 человек. Амбулаторно в настоящее время в республике лечатся 4157 ковид-пациентов. В стационарах находится 1331 человек, 19 — на ИВЛ.

Напомним, 17 октября в Хакасии было подтверждено 159 случаев заражения коронавирусом.