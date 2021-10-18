Кронштадт, Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В городе Кронштадт пожарные вынесли из горящей квартиры трех человек, однако медикам осталось лишь зафиксировать их смерть. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Http://76.mchs.gov.ru/ Пожар

Сообщение о пожаре в квартире поступило на пульт дежурного 18 октября в 03:28 мск. В двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома 17 по улице Пролетарской в Кронштадте выгорела комната площадью 15 кв. метров.

«В 04:16 пожар ликвидирован. Из горящей квартиры были эвакуированы двое мужчин и женщина. Спасти их не удалось: прибывшие медики констатировали смерть», — уточнили в ведомстве.

Еще 12 человек спасатели эвакуировали из соседних квартир. Причины и обстоятельства трагедии установят дознаватели