Улан-Удэ, 18 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 61 063, почти половина из которых пришлось на жителей Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки зарегистрировано 145 новых носителей.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 121 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 52 345 пациентов, в том числе 75 за последние сутки. Число контактных лиц достигло 9372 человека.