Токио, 18 октября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Подписать мирный договор с Россией, не перекладывая эту задачу на будущие поколения, стремится правительство Японии. Об этом 18 октября заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио.

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Как указал Мацуно, после подписания 19 октября 1956 года совместной российско-японской декларации прошло 65 лет, однако мирный договор между Токио и Москвой до сих пор не был подписан. Правительство Японии придаёт большое значение 65-й годовщине со дня подписания декларации и считает эту дату хорошим поводом для подтверждения важности решения проблемы принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

«Правительство считает, что вопрос мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности четырех северных островов и заключить мирный договор», — отметил Мацуно.

Генеральный секретарь кабинета министров уточнил, что декларация 1956 года лежит в основе восстановления дипломатических отношений между двумя странами и будет служить отправной точкой для переговоров по мирному договору. Мацуно пояснил, что Токио намеревается вести диалог с Москвой на основе имеющихся двусторонних соглашений, включая те, что были достигнуты в Сингапуре в 2018 году.

Напомним, в 2018 году в Сингапуре по итогам двусторонней встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что стороны условились активизировать переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Российская сторона неоднократно заявляла, что в документе 1956 года чётко зафиксирована готовность перейти к рассмотрению вопроса о размежевании территорий только после заключения мирного договора. В то же время позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними несомненен.