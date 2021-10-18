Ульяновск, 18 октября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области, где губернатор Алексей Русских взялся за повышение доходов граждан, содействие в увеличении темпа роста заработной платы окажут региональные профсоюзные организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам его встречи с руководителями отраслевых отделений областной федерации профсоюзов.

Ulgov.ru Алексей Русских

Открывая совещание, губернатор подчеркнул, что профсоюзы «обеспечивают конструктивный диалог» между государством, работодателем и бизнесом. Стороны обсудили уровень заработной платы на предприятиях и в организациях, вопросы социальной политики в сфере трудовых отношений.

«Перед нами стоит сложная, но выполнимая задача — обеспечить в Ульяновской области средний уровень заработной платы по стране», — сказал Алексей Русских.

По его словам, в этой работе нужна слаженная работа профсоюзных организаций, работающих во всех отраслях. В настоящее время в регионе выработают «эффективные механизмы» для выполнения задачи, в числе которых — создание оптимальных условий труда, что находится в зоне ответственности профсоюзов.

Этой работе предшествовала подготовка трёхстороннего соглашения о повышении заработной платы ряда отраслей.

«Уверен, что оно станет базовым документом для нашей дальнейшей работы», — заявил ульяновский губернатор, напомним о недопустимости увеличения зарплат за счёт сокращения численности персонала.

Председатель Федерации профсоюзов Ульяновской области Анатолий Васильев отметил, что профсоюзы на протяжении последних лет, выстраивая диалог с властью и работодателями, говорят о необходимости увеличения заработной платы работников. Действенным инструментом было названо соглашение о минимальном размере заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Алексей Русских одной из приоритетных задач назвал повышение уровня заработной платы в регионе. Для этого подписываются соглашения с предприятиями, вырабатываются другие механизмы.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в своём послании в качестве ключевой задачи назвал повышение доходов граждан и создании рабочих мест.