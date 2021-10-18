Южно-Сахалинск, 18 октября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Сахалина Владимир Кузнецов 18 октября получил положительный тест на COVID-19 и ушёл на самоизоляцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Известно, что глава регионального минздрава привился от коронавируса. Посещая, по роду своей деятельности, инфекционные отделения он использовал средства индивидуальной защиты.

Заболевание у Кузнецова протекает в лёгкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, юрист из Якутска Зинаида Гусева намерена подать в суд иск и доказать, что меры против коронавируса в республике нарушают права её жителей. Антиковидные ограничения «отправляют в социальный бан» адекватных людей, считает она.