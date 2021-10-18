Магадан, 18 октября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В Магаданской области за сутки выявлено 20 (днём ранее 23) случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

На 18 октября на Колыме выдано с начала пандемии 11 504 положительных теста на COVID-19, выздоровели 10 822 человека, скончался 271 пациент. Завершил вакцинацию 48 121 житель Магаданской области.

Читайте также: В Хабаровском крае скончались от COVID-19 ещё десять человек

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие выходные, 16−17 октября, зарегистрированы десять летальных случаев от COVID-19.