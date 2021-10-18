Пекин, 18 октября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Первый в этом году этап тестирования в рамках единого квалификационного экзамена для юристов прошел в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства юстиции КНР, на тестирование, прошедшее с 16 по 17 октября, записалось рекордное число людей — 718,9 тыс. человек. Все они должны будут ответить на объективные вопросы.

На экзаменационной площадке в Пекине кандидаты находились в медицинских масках, у них измеряли температуру и сканировали код здоровья перед входом на место. Второй этап тестирования с субъективными вопросами состоится 21 ноября по всей стране