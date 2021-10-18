Ульяновск, 18 октября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Ульяновске стартовала прививочная кампания от COVID-19 для иностранных граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Шприц

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Жители зарубежных стран и лица без гражданства могут сделать прививку от COVID-19 в рамках выездной иммунизации и в поликлинике № 2 Центральной медико-санитарной части Ульяновска. Власти уточняют, что прививка делается платно, ставится «Спутник Лайт».

Ранее в данное учреждение здравоохранения поступила 1 тыс. антиковидного препарата.

Всего в Ульяновской области вакцинация проводится в 44 стационарных и десяти мобильных пунктах, также работают мобильные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 16 и 17 октября, в Ульяновской области официально подтверждено 364 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии лабораторно выявлено 88 958 носителей SARS-CoV-2, вылечились 78 228 пациентов, скончались 2809 больных COVID-19.