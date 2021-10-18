Тегеран, 18 октября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Семь выдающихся китайских фильмов будут в столице Ирана Тегеране, где 16 октября открылось 2-е мероприятие «Взгляд на китайское кино», сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

Hansueli Krapf Тегеран. Иран

Мероприятие, совместно организованное Посольством Китая в Иране и Институтом искусства и опыта иранского кино, планируется провести с 16 по 22 октября как в онлайн, так и в автономном режимах.

Выступая на церемонии открытия, временный поверенный в делах посольства Китая в Иране Фу Лихуа сказал, что культурные обмены между этими двумя древними цивилизациями способствовали развитию и расцвету глобальной цивилизации.

Китайская сторона, по ее словам, готова использовать 50-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Ираном как возможность для расширения обменов между двумя цивилизациями и взаимопонимания между двумя народами посредством кино.

В свою очередь, Джафар Саней Мокаддам, управляющий директор Института искусства и опыта иранского кино, заявил, что эта культурная неделя послужит укреплению культурных связей между двумя древними цивилизациями с целью развития киноиндустрии и увеличения инвестиций, производства и показа.

По словам организаторов, отобранные фильмы, которые будут представлены во время мероприятия, включают «Возвращение домой» и «Тень» Чжана Имоу, «Убийца» Хоу Сяосяня, «Песнь феникса» У Тяньмина, «Анима» Цао Цзиньлина, «Полет с журавлем» Ли Жуйцзюня и «Я — кто-то» Дерека И.