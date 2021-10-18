Красноярск, 18 октября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Вступили в силу изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021 об обязательной вакцинации ряда категорий работников от COVID-19.

Dgeise Роспотребнадзор

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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 18 октября в своём Telegram-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев дал «несколько пояснений по вопросам», которые чаще всего возникают у работодателей.

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По его словам, к 15 декабря 2021 года необходимо привить не менее 80% от общей численности сотрудников: «Остальные не более 20% — это те, кто имеет медицинские противопоказания, подтверждённые врачом».

За отказ сотрудника от вакцинации работодатель должен отстранить его от работы или перевести на дистанционный формат.

Если работодатели не смогут обеспечить 80-процентный охват сотрудников прививками и при этом не отстранят и не переведут их на «дистант», им грозят штрафы. Для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 150 тысяч рублей (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток), для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Работодатели должны направить информацию о количестве вакцинированных сотрудников до 15 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению № 43, обязательной вакцинации от COVID-19 подлежат госслужащие, работники органов власти и подведомственных организаций, сотрудники, которые по роду своей деятельности сталкиваются с большим количеством людей, а также работающие вахтовым методом и проживающие на постоянной основе в соцучреждениях.