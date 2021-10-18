Иркутск, 18 октября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 18 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5171 человека, причём рекордные 56 из этого числа добавили в сводку за минувшие выходные (16−17 октября 2021 года).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 116 465 человек (+1191 за выходные). Госпитализированы 4080 (+306 за выходные). Выздоровели 104 522 пациента (+544 за выходные).

Ещё 464 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+4 за выходные).

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