Якутск, 18 октября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Юрист из Якутска Зинаида Гусева намерена подать в суд иск и доказать, что меры против коронавируса в республике нарушают права её жителей. Антиковидные ограничения «отправляют в социальный бан» адекватных людей, считает она. Своё мнение юрист изложила 18 октября в соцсетях.

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«Не нужно мне предлагать «спокойно прожить без развлечений», типа пусть бизнес поплачет, это позиция слабака. И ещё здесь не только развлечения задействованы, но и здоровье. Они уже покусились на тренажерки, бассейны и т.д. Ну, это край, неуважаемые власти Якутии. Господа юристы, кто ещё готов законно ответить нашим властям, отпишите мне, пожалуйста», — призвала Зинаида Гусева.

Она считает, что антиковидные меры в физкультурно-оздоровительных учреждениях и клубах республики скорее вредят здоровью людей, чем помогают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с 20 октября начнут действовать правила входа в учреждения культуры республики только по QR-кодам. С 25 октября эту меру распространят на все спортивные объекты, с 1 ноября — на рестораны, кафе, столовые и банкетные залы.