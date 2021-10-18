Пекин, 18 октября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Китайской национальной академии живописи в Пекине открылась выставка произведений искусства на тему реки Хуанхэ, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

Peretrem.com Хуанхэ — желтая река

Разделенное на три секции мероприятие представляет около 180 новых и классических произведений искусства, демонстрирующих экологическую защиту и высококачественное развитие бассейна реки Хуанхэ в новую эпоху. Выставка была организована при поддержке Министерства культуры и туризма Китая.

В 2019 году министерство начало сотрудничать с департаментами культуры и туризма девяти провинций и автономных районов вдоль бассейна реки Хуанхэ, а также с Китайской национальной академией искусств и другими учреждениями в целях содействия художественному творчеству, посвященному культуре реки Хуанхэ. Почти сотня работ была завершена примерно за два года.