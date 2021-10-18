Пекин, 18 октября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Китайские археологи обнаружили ряд предметов в четырех гробницах возрастом 1900 лет в центральной китайской провинции Хунань, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Археология

Гробницы находятся в округе Гуйян. Среди найденных предметов имеется 81 изделие из керамики, а также изделия из железа, бронзы стеклянная посуда, столовое серебро.

Основываясь на надписи на одной из гробниц и характеристиках найденных предметов, археологи полагают, что гробницы относятся ко времени от Империи Хань (25−220) и до Эпохи Троецарствия (220−280), примерно 1700−1900 лет назад.

«Эти открытия имеют огромное значение для изучения погребальных обычаев, экономики, культуры и социального развития от династии Восточная Хань до периода Троецарствия в южной провинции Хунань», — сказал сотрудник института Чэнь Бинь.

Аксессуары, включая подвески, стеклянную посуду и серебряные серьги, которые были найдены в двух гробницах, указывают на то, что владельцами гробниц, скорее всего, были женщины, сказали археологи.