Каракас, 18 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал к проведению национальной и международной кампании солидарности для освобождения дипломата Алекса Сааба, экстрадированного в США после 491 дня содержания под стражей в Кабо-Верде. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления во дворце Мирафлорес, сообщает Prensa Latina.

Gob.ve Николас Мадуро

Мадуро обвинил правительство США в похищении венесуэльского чиновника в рамках политики преследования южноамериканской страны и в нарушение международного права.

Он также подтвердил приверженность венесуэльских властей юридической борьбе за освобождение, для чего они обратятся во все соответствующие международные органы, и призвал народ объединиться против этой несправедливости.

Мадуро вновь заявил о незаконном характере задержания Сааба в Кабо-Верде, что было дважды подтверждено Объединенным трибуналом Экономического сообщества западноафриканских государств, который заявил о его невиновности и запретил его экстрадицию.

Также президент Венесуэлы осудил тот факт, что венесуэльский дипломат стал жертвой бесчеловечного обращения и пыток в тюрьме, «чтобы заставить его лгать, чтобы превратить его в ложного обвинителя против Венесуэлы».

Мадуро выразил уверенность, что США стремятся торпедировать мирные переговоры между Венесуэлой и так называемой Унитарной платформой оппозиции, поскольку Сааб является полноправным членом правительственной делегации на переговорах.

В знак протеста против удержания Вашингтоном Алекса Сааба президент приказал представителям правительства приостановить свое присутствие на четвертом раунде переговоров, которые должны были пройти в Мексике.