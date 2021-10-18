Бикин, Хабаровский край, 18 октября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела районной полиции. Его подозревают в вымогательстве премий у сотрудников.

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По информации телеграм-каналов, подполковник возглавлял отдел в Бикинском районе с 2018 года.

Следователи считают, что он заставил четырёх подчинённых делиться с ним своими премиями. На сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю официальной информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области. Он признан виновным в организации незаконной миграции, получении взятки и злоупотреблении полномочиями.