Тверь, 18 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Кредитор отозвал претензии к одному из старейших предприятий по производству хрустальных люстр — ОАО по производству и реализации изделий из стекла и керамики «Тверьстекло». Арбитраж Тверской области прекратил производство по банкротному делу в связи с тем, что «от кредитора поступило заявление об отказе» от притязаний, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Иск был подан в июле 2021 года. В качестве обоснования фигурировал долг в размере 2,1 млн рублей. Истец — компания «АтомЭнергоСбыт» в лице ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт».

Напомним, ранее акционерное общество «АтомЭнергоСбыт» неоднократно судилось с «Тверьстекло» из-за долгов по договору энергоснабжения. Например, в конце сентября 2021 года были поданы претензии на 157 тыс. рублей.