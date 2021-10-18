Пекин, 18 октября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Военный эпический фильм «Битва при Чосинском водохранилище» продолжал лидировать в прокате материкового Китая, показали данные информационной сети China Movie Data за 17 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилище. реж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

Фильм собрал за указанный день 143,24 млн юаней (около $22,28 млн), а общие кассовые сборы фильма к воскресенью после 18 дней показа составили 4,91 млрд юаней.

Еще один фильм патриотической тематики «Я и поколение моих родителей» занял второе место в чарте, завершив день с 31,54 млн юаней сборов и доведя свой общий доход примерно до 1,34 млрд юаней.

На третьем месте оказался исторический шпионский триллер «Субботняя фантастика» со сборами в 4,07 млн юаней за 17 октября.