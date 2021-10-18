Ульяновск, 18 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области не снизилось суточное число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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По оперативным данным, за последние сутки, 17 октября, в регионе официально выявлено 364 носителя новой коронавирусной инфекции. Напомним, что столько же случаев заражения SARS-CoV-2 было подтверждено за 16 октября.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 1 317 025 лабораторных исследований на наличие коронавируса. В настоящее время под наблюдением находятся 18 715 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально выявлено 88 958 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 78 228 пациентов, умерли 2809 больных COVID-19.