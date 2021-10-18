Шанхай, Китай, 18 октября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Швейцарский технологический гигант ABB осуществит принцип «роботы делают роботов» в Шанхае, объявила компания на Консультативном совете лидеров международного бизнеса 2021 года при мэре Шанхая, прошедшем 16 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленные роботы

По словам Питера Восера, председателя правления ABB, с общим объемом инвестиций в $150 млн новая фабрика робототехники ABB в Шанхае будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. Новая фабрика площадью 67 000 квадратных метров станет одной из самых передовых, автоматизированных и гибких фабрик в индустрии робототехники во всем мире, использующей новейшие производственные процессы — ультрасовременный центр, где роботы производят роботов.

Производство на объекте будет основано на элементах автоматизации, с роботами, перемещающимися от станции к станции, что обеспечит большую настройку и большую гибкость, чем в традиционных линейных производственных системах.

Чтобы реализовать принцип «роботы делают роботов», на новом заводе ABB в Шанхае будет создан научно-исследовательский центр для ускорения инноваций и развития искусственного интеллекта. Фабрика в Шанхае будет лучше участвовать и способствовать развитию высокотехнологичной обрабатывающей промышленности Китая, сказал Восер.

В настоящее время ABB имеет три завода по всему миру. В дополнение к шведским и американским заводам, новый завод в Шанхае будет в основном обслуживать азиатских клиентов. ABB имеет 27 местных компаний с 15 000 сотрудниками в Китае, деятельность которых охватывает исследования и разработки, производство, продажи и услуги.