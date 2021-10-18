Швейцарский гигант осуществит принцип «роботы делают роботов» в Шанхае
Шанхай, Китай, 18 октября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Швейцарский технологический гигант ABB осуществит принцип «роботы делают роботов» в Шанхае, объявила компания на Консультативном совете лидеров международного бизнеса 2021 года при мэре Шанхая, прошедшем 16 октября, сообщает агентство Синьхуа.
По словам Питера Восера, председателя правления ABB, с общим объемом инвестиций в $150 млн новая фабрика робототехники ABB в Шанхае будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. Новая фабрика площадью 67 000 квадратных метров станет одной из самых передовых, автоматизированных и гибких фабрик в индустрии робототехники во всем мире, использующей новейшие производственные процессы — ультрасовременный центр, где роботы производят роботов.
Производство на объекте будет основано на элементах автоматизации, с роботами, перемещающимися от станции к станции, что обеспечит большую настройку и большую гибкость, чем в традиционных линейных производственных системах.
Чтобы реализовать принцип «роботы делают роботов», на новом заводе ABB в Шанхае будет создан научно-исследовательский центр для ускорения инноваций и развития искусственного интеллекта. Фабрика в Шанхае будет лучше участвовать и способствовать развитию высокотехнологичной обрабатывающей промышленности Китая, сказал Восер.
В настоящее время ABB имеет три завода по всему миру. В дополнение к шведским и американским заводам, новый завод в Шанхае будет в основном обслуживать азиатских клиентов. ABB имеет 27 местных компаний с 15 000 сотрудниками в Китае, деятельность которых охватывает исследования и разработки, производство, продажи и услуги.