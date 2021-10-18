Каракас, 18 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил приверженность правительства страны искоренению бедности и обеспечению всесторонней защиты народа. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Kremlin.ru Николас Мадуро

В сообщении он подчеркнул волю исполнительной власти восстановить состояние социального обеспечения, нарушенное в последние годы введением односторонних принудительных мер со стороны США.

«Международный день борьбы за ликвидацию нищеты — это повод отметить усилия, предпринятые Боливарианской революцией, чтобы гарантировать счастье и всестороннюю защиту нашего народа», — написал Мадуро.

В этой связи заместитель министра иностранных дел по делам Латинской Америки Рандер Пенья подчеркнул, что в Венесуэле существует система социальной защиты, которая гарантирует безопасность населения.

«Мы отмечаем Международный день борьбы за ликвидацию нищеты — бедствия, вызванного неравноправной политикой капиталистической системы», — сказал он.