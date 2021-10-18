Сан-Сальвадор, 18 октября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В Сальвадоре прошел новый день антиправительственных протестов, аналогичных тем, что прошли 15 сентября, с обвинениями в блокировании демонстрантов полицией. Об этом пишет Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Сан-Сальвадор, Сальвадор, 2017

Самопровозглашенный Блок народного сопротивления и восстания назвал эту демонстрацию протестом против реализации закона о биткойнах, возможности переизбрания президента и реформ судебной системы.

Кроме того, некоторые экологические группы протестуют против отдельных аспектов законопроекта, изучаемого Законодательным собранием, чтобы гарантировать право человека на воду и ответственное управление ею.

В марше приняли участие феминистские группы, профсоюзы, правозащитники, экологи, сальвадорские судьи и рядовые граждане.

Организаторы митингов уже заявили в социальных сетях, предоставив в качестве доказательства видео, что несколько автобусов, перевозивших демонстрантов в Сан-Сальвадор из других территорий, были заблокированы на полицейских блокпостах.

Как минимум две важные подъездные дороги к столице, шоссе Лос-Чоррос и Тронкаль-дель-Норте, были закрыты для движения, что вызвало протесты с требованием права на свободное передвижение.

Власти утверждают, что контрольно-пропускные пункты предназначены для перехвата людей с криминальным прошлым и скрывающихся от правосудия, и добавляют, что они изъяли взрывные устройства и порох.